Доминикана отменила визы для россиян

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Доминиканской Республики Мигель Варгас подписали соглашение о взаимной отмене виз для граждан двух стран.

Российский министр иностранных дел сказал, подписание этого соглашения на шаг приблизило Россию к превращению «Латинской Америки и Карибского бассейна в зону взаимных безвизовых поездок граждан». Доминикана стала 25-й страной из 33, с которыми заключена такая договоренность, пишет ТАСС.

«Доминиканская Республика – наш перспективный партнер в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Мы с удовольствием констатировали динамичное развитие разноплановых российско-доминиканских связей, условились работать над их расширением и углублением», – рассказал Лавров.

Он уверен, что безвизовый режим поспособствует дальнейшему развитию контактов в сфере туризма, тем более что Доминикана является один из наиболее популярных направлений для отдыха у россиян. Лавров отметил, что в 2017 году республику посетило на 75% больше россиян, чем в 2016 году. Количество российских туристов в прошлом году достигло отметки в 230 тыс. человек.