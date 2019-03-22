В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Бойко

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко, находящимся в Москве.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что премьер Медведев и глава газпрома Алексей Миллер проводят в Москве встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.

В ходе переговоров Бойко заявил о готовности предложить России различные варианты продления транзитного контракта по газу, а Миллер заявил, что Газпром может поставлять украинским потребителям газ на четверть дешевле.