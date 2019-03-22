Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума за полгода

Рейтинг одобрения работы президента России Владимира Путина по состоянию на 17 марта показал максимум с начала 2019 года, он превысил порог в 65%, об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 11 по 17 марта положительно скорректировался до 65,3% - максимум за последние шесть месяцев», – говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

Отмечается, что работа премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства страны также выросла и составила 38% и 41% соответственно.

В рейтинге доверия показатель президента составил 33,4% по среднему значению за неделю с 11 по 17 марта. Вторая и третья позиция в списке значится за главой Минобороны Сергеем Шойгу (14,7%) и главой МИД Сергеем Лавровым (11,7%).

«Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский: почти четверть респондентов (23,5%) не доверили бы ему решение важных государственных вопросов», – отмечается в релизе.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в период с января по март 2019 года, в них приняли участие граждане от 18 лет. В качестве метода использовалось телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.