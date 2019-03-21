Изготовлен образец первого российского озонового конвертера для самолетов

Холдинг «Термодинамика», входящий в госкорпорацию «Ростех», совместно с корпорацией «Росхимзащита» создал первый экспериментальный образец озонового конвертера для пассажирских самолетов.

Дебютный отечественный озоновый конвертер был изготовлен еще в декабре 2018 года, сообщается на сайте АО «Термодинамика».

Производство велось в рамках федеральной целевой программы развития гражданской авиационной техники, говорится в сообщении.

Озоновый конвертер применяется в системах кондиционирования воздуха для защиты пассажиров от воздействия озона: устройство способствует каталитическому разложению озона на кислород до допустимой величины.

Сегодня озоновые конвертеры для авиастроительных корпораций производит лишь одна компания в мире, находящаяся в США, поэтому «развитие компетенции производителя озоновых конвертеров холдингом представляет большой интерес не только для российских, но и зарубежных компаний», говорится в сообщении.

Отмечается, что российский прототип соответствует характеристикам лучших мировых аналогов. В этом году испытания экспериментального конвертера продолжатся, а серийный выпуск изделия запланирован на 2020 год.

Ранее сообщалось о сроках полной замены отечественными композиционными материалами американских в пассажирском самолете МС-21.