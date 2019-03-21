На первого замглавы подмосковного Чехова завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша^ он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в 2015 году Фриш «подписал договор купли-продажи муниципального здания лицу, не имеющему право на выкуп всего помещения, без торгов и аукциона», передает ТАСС.

Также чиновник «в нарушение федерального законодательства (...) предоставил по указанной сделке льготу в виде рассрочки оплаты сроком на 10 лет, в то время как законодательством предусмотрен срок не более трех лет».

При этом в бюджет администрации до настоящего времени не поступили деньги по выкупу муниципального здания.

Размер нанесенного ущерба установит оценочная экспертиза. В данный момент следователи и сотрудники ФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии проводят обыски по местам жительства и работы чиновника.

Источник в правоохранительных органах также сообщил, что в четверг в администрации Чехова проходят обыски. Он добавил, что «одного из заместителей доставят к следователю на допрос», передает РИА «Новости».

В пресс-службе администрации городского округа Чехова подтвердили информацию о проведении обысков.

«По каким вопросам – неизвестно. Информации никакой нет», – добавили в ведомстве.

В правительстве Московской области также подтвердили факт проведения следствия.