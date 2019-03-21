Ущерб от коррупции в военной сфере резко возрос

Ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере за год увеличился вчетверо – до 7 млрд рублей, заявил заместитель генпрокурора России – главный военный прокурор Валерий Петров.

Петров заявил в ходе выступления на итоговом заседании коллегии ведомства, что, «учитывая, что количество преступлений этой категории не снижается (2144, +4%), а размер причиненного ими ущерба вырос вчетверо и превысил 7 млрд рублей, необходимо в рамках Национального плана противодействия коррупции активизировать мероприятия по пресечению таких проявлений», передает ТАСС.

Он добавил, что «за год по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено более 2 тыс. 800 должностных лиц, из них 28 уволены в связи с утратой доверия».

Петров отметил, что коррупция «в значительной степени» является «корнем большинства проблем в состоянии законности».

При этом наметились положительные сдвиги в расследовании преступлений: вырос объем возмещенного на досудебных стадиях ущерба, сократилось количество дел, расследованных с нарушением срока.

«И самое главное, между прокурорами и руководителями следственных органов установились деловые и конструктивные отношения», – добавил он.

В 2019 году акцент должен быть сделан на возмещении ущерба от преступлений, отметил главный военный прокурор.

Военные прокуроры в полном объеме обеспечивают участие при рассмотрении уголовных дел в судах, способствуя им в вынесении законных приговоров, реагируя одновременно и на неправосудные решения.

По представлениям военных прокуроров отменены и изменены приговоры в отношении 165 лиц.

Кроме того, военная прокуратура взяла под надзор исполнение контрактов по гособоронзаказу на 1,7 трлн рублей.

Ранее Генпрокуратура заявила об увеличении числа коррупционных дел.