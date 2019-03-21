Ущерб от коррупции в военной сфере резко возрос

Взгляд
21 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:51  |  vz.ru
Разделы

Желающие дать России в долг бьют рекорды

Успехи Минфина на рынке ОФЗ вкупе с ожиданием смягчения монетарной политики ФРС помогают укреплять российскую валютуФото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
На фоне рекордных размещений ОФЗ российский Минфин решил воспользоваться спросом на рублевые активы и вернуться на рынок еврооблигаций. Россия готова занять сразу весь запланированный на год объем. Почему экономические власти так спешат занять как можно больше на внутреннем рынке и за рубежом? Подробности...
Перейти а раздел…

Кто станет истинным наследником Назарбаева

Дарига Назарбаева с отцом на встрече с королевой Елизаветой ВторойФото: Chris Jackson/Reuters
Комбинация, разыгранная Нурсултаном Назарбаевым на вершине власти Казахстана, приобретает все более ясные черты. Неожиданная отставка с поста президента с переходом этой должности Касыму Токаеву была лишь первым этапом. Следующим шагом стало избрание дочери Назарбаева Дариги спикером сената. Какими будут дальнейшие ходы Назарбаева и является ли Дарига настоящим наследником? Подробности...
Перейти а раздел…

Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
Перейти а раздел…

Приглашение Бразилии в НАТО продемонстрировало презрение США к союзникам

Президент Бразилии вряд ли ожидал, что его страну пригласят в НАТОФото: Ron Sachs/ZUMA/Global Look Press
Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что страна теоретически могла бы вступить в НАТО. Это заявление американского лидера стоит воспринимать, несмотря на его анекдотичность, вполне серьезно. Главным образом потому, что оно касается вовсе не Бразилии, а в целом отношений США со своими союзниками по НАТО.  Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Как «образование для всех» убивает Францию

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Паренёк из Нигерии по имени Баба (ударение на последнем слоге) – студент четвертого курса французского университета, изучает литературу. По-французски Баба изъяснялся на уровне «один палка, два струна» и «велик могучим этот языкa». Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Белоруссия стала второстепенной для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если вы вдруг пропустили, то у нас тут очередное обострение с Белоруссией. Там все дымится и бурлит – резкие слова официальных лиц, сливы о подковерных раскладах. В России же практически штиль на эту тему. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

В «загибах» феминизма виноваты мужчины

Сергей Лукьяненко, писатель
Помните, было недавно даже у нас – требование к мужчинам не сидеть раздвинув ноги. Это же классическое требование к благопристойным девицам – дабы не провоцировать ни мужчин, ни себя, вообще забыть, что между ногами что-то имеется! Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 14 комментариев

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Обсуждение: 7 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?
          • Да

          • Нет

          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Роскосмос адаптирует ракету «Союз-5» для «Морского старта»
            Принят закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимумаЦИК отказал Грудинину в праве стать депутатомВ Нафтогазе заявили о решении Газпрома прекратить транзит с 2020 годаПосольство США обвинило генпрокурора Украины во лжи
            Назван срок первого полета новейшего российского самолетаРоскосмос адаптирует ракету «Союз-5» для «Морского старта»Порошенко раскритиковали за передачу новой техники ВСУГермания и Австрия объявили о раскрытии всемирной допинговой сети
            Два Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы РоссииПодтвердилась причастность россиян и украинцев к вооруженному нападению на БалиАваков высказался о разнице между русскоязычными украинцами и русскимиВ аэропортах Грузии отказались от «русской транскрипции» украинских городов

            Главная тема


            Приглашение Бразилии в НАТО продемонстрировало презрение США к союзникам

            «из прошлого века»


            Эксперты оценили слова Трампа о превосходстве «Абрамсов»

            Вторая мировая война


            Польше не понравилась «историческая логика» России

            русский адмирал


            Правозащитники решили добиться обнародования дела Колчака

            Видео

            мэр в отставке


            Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской»

            возрождение дивизий


            Как и зачем меняется структура российской армии

            «подтолкнуть Вучича»


            Каковы шансы на то, что Сербия отвернется от России

            спор вокруг Huawei


            США проигрывают Китаю битву за Европу

            рынок еврооблигаций


            Желающие дать России в долг бьют рекорды

            Свобода слова


            Андрей Бабицкий: Я убил себя во время Крымской весны

            Право на аборт


            Анна Долгарева: В чем причина материнского безумия

            Бывший СССР


            Ирина Алкснис: Белоруссия стала второстепенной для России

            на ваш взгляд


            Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?

            Ущерб от коррупции в военной сфере резко возрос

            21 марта 2019, 12:45

            Текст: Наталья Ануфриева

            Версия для печати

            Ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере за год увеличился вчетверо – до 7 млрд рублей, заявил заместитель генпрокурора России – главный военный прокурор Валерий Петров.

            Петров заявил в ходе выступления на итоговом заседании коллегии ведомства, что, «учитывая, что количество преступлений этой категории не снижается (2144, +4%), а размер причиненного ими ущерба вырос вчетверо и превысил 7 млрд рублей, необходимо в рамках Национального плана противодействия коррупции активизировать мероприятия по пресечению таких проявлений», передает ТАСС.

            Он добавил, что «за год по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено более 2 тыс. 800 должностных лиц, из них 28 уволены в связи с утратой доверия».

            Петров отметил, что коррупция «в значительной степени» является «корнем большинства проблем в состоянии законности».

            При этом наметились положительные сдвиги в расследовании преступлений: вырос объем возмещенного на досудебных стадиях ущерба, сократилось количество дел, расследованных с нарушением срока.

            «И самое главное, между прокурорами и руководителями следственных органов установились деловые и конструктивные отношения», – добавил он.

            В 2019 году акцент должен быть сделан на возмещении ущерба от преступлений, отметил главный военный прокурор.

            Военные прокуроры в полном объеме обеспечивают участие при рассмотрении уголовных дел в судах, способствуя им в вынесении законных приговоров, реагируя одновременно и на неправосудные решения.

            По представлениям военных прокуроров отменены и изменены приговоры в отношении 165 лиц.

            Кроме того, военная прокуратура взяла под надзор исполнение контрактов по гособоронзаказу на 1,7 трлн рублей.

            Ранее Генпрокуратура заявила об увеличении числа коррупционных дел.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............