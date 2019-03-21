Путин поговорил по телефону с Назарбаевым и Токаевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан, председателем Совета Безопасности Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе беседы была достигнута договоренность, что Токаев в ближайшее время посетит Россию.

«Президент России тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность Главы государства и пожелал ему успехов на этом ответственном посту. Условлено о тесном взаимодействии в интересах дальнейшего углубления партнёрских российско-казахстанских связей и об организации в ближайшее время визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении.

Также Путин выразил уверенность, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев будет активно участвовать в укреплении сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

«Владимир Путин еще раз выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за большой личный вклад в развитие двусторонних союзнических отношений и успешную реализацию проекта евразийской интеграции. Высказана уверенность в том, что первый президент Казахстана будет и далее активно участвовать в работе по укреплению сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза», – говорится в сообщении.

Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, во вторник объявил об уходе в отставку. Преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он принес присягу народу Казахстана. При этом Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

Президент России Владимир Путин поблагодарил Назарбаева за успешную совместную работу.

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