Россия, Китай, США и ЕС проведут встречу по Афганистану

Госдепартамент США анонсировал встречу специальных представителей России, Китая, Соединенных Штатов и Европейского союза по Афганистану, она состоится на 21-22 марта в Вашингтоне.

В пресс-службе Госдепа сообщили, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад встретится со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым, спецпосланником МИД КНР по делам Афганистана Дэн Сицзюнем и спецпосланником ЕС по Афганистану Роландом Кобиа, передает ТАСС.

«Темами обсуждений станут международная поддержка мирного процесса в Афганистане, роль, которую каждая сторона может играть в том, чтобы положить конец войне, а также прогресс мирных переговоров, которого удалось достичь к настоящему времени», – говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Кабулов говорил, что в ходе предстоящей встречи ожидает услышать информацию о последних контактах США с представителями движения «Талибан» (решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года признано террористической организацией, запрещено в России).

В феврале спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщал, что американская сторона обсудила с талибами вывод войск США из Афганистана.

Напомним, 20 июля в Афганистане планируется провести президентские выборы. Кандидатами зарегистрированы 18 человек. В начале марта один из кандидатов пострадал во время минометной атаки.