Фигуристка Туктамышева оценила выступления Загитовой и Медведевой в Японии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала выступления олимпийской чемпионки Алины Загитовой, а также Евгении Медведевой и Софьи Самодуровой на чемпионате мира, который проходит в японской Сайтаме.

«Полностью согласна с суждениями, что Алина показывает олимпийское катание, Женя показала уверенность, которой у нее давно не было, а Соня Самодурова является нашим будущим», – приводит ее слова «Чемпионат».

Туктамышева оценила выступления всех представительниц России на «отлично». По ее словам, судьи по достоинству оценили их прокаты. «Нам всем нужно ждать произвольной программы», – добавила Туктамышева.

Напомним, Алина Загитова после короткой программы занимает первое место в турнирной таблице чемпионата мира по фигурному катанию. Ее результат – 82,28 балла. Медведева занимает четвертое место (74,23), Самодурова – девятое (70,42).