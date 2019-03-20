Украина ввела санкции против крупнейших книжных издательств России

Под новые санкции Украины попали 848 россиян и 294 компании, среди которых присутствуют крупнейшие книжные издательства: «Эксмо», АСТ, «ЛитРес» и книжный онлайн-магазин «Лабиринт», под запретом также оказался Ozon.ru.

Этим компаниям ограничили торговые операции, запретили выводить капитал за границы украинских территорий, приостановили в их отношении экономические и финансовые обязательства, а также ввели «иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом», пишет «Коммерсант».

При этом нигде не поясняется, почему книжные издательства попали под украинские санкции именно сейчас.

Ранее Госкомтелерадио Украины запретило ввоз в страну еще 23 российских книг. Им отказали в выдаче разрешения в связи с «признаками пропаганды государства-агрессора».

В марте президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина избавилась от «культурной оккупации», а украинский язык занял в стране «подобающее ему место». Украинский лидер считает, что смог добиться этого, «не нарушая прав носителей других языков». Однако Россия и Европа считают, что новый закон о языках на территории Украины ущемляет права нацменьшинств.