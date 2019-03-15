Киев добавил к списку запрещенных 23 российские книги

Госкомтелерадио Украины запретило ввоз в страну еще 23 российских книг: в выдаче разрешений было отказано в связи с присутствием в литературе «признаков пропаганды государства-агрессора».

«Признаки пропаганды государства-агрессора, ее органов власти, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима выявлены в книгах московских издательств «Альпина Паблишер», «Альпина нон-фикшн», «Эксмо» и самарского издательства «ИД Бахрах-М», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Под запрет попала книга Данилы Демина «Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений», «в которой автор много страниц посвящает «могущественной корпорации и сверхдержаве СССР» и приводит в пример методы управления страной Сталиным».

На Украине также нашли «пропаганду коммунистического тоталитарного режима» в детской книге Олены Смешливой и Ланы Богомаз «Чему я могу научиться у Анны Ахматовой». Причина этого – обозначение Октябрьской революции «одним из величайших событий в истории России», а также изображения портретов Ленина и красных флагов.

Не поступит в продажу на Украине и книга Александра Соколова «Мифы об эволюцию человека», где «автор, описывая методы антропологической реконструкции, ссылается на опыт силовых структур России».

Книгу Вячеслава Семенчука «101 способ раскрутки личного бренда: Как сделать себе имя» читатели тоже не прочтут, так как там упоминаются российские лидеры, представители шоубизнеса, которые внесены в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

В перечень запрещенной литературы внесли книги, популяризирующие российские соцсети и сервисные порталы «Яндекс», доступ к которорым на Украине закрыт. К таким произведениям отнесли «Неслучайные связи: Нетворкинг как образ жизни» Артура Салякаева, «Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и не сойти с ума» Владислава Моисеева и «PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила» Михаила Умарова.

Напомним, закон, ограничивающий ввоз «иностранной продукции антиукраинского содержания», вступил в силу в 2017 году. За 2018 год Госкомтелерадио запретил ввоз 477 тысяч экземпляров книг.

В феврале этого года на Украине запретили 19 российских книг.