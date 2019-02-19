На Украине запретили еще 19 российских книг

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) добавил в список запрещенных изданий еще 19 российских книг с «признаками пропаганды».

«Не будет распространяться на Украине книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», которая построена на примерах работы властных структур РФ. Не представлено разрешения на ввоз книги Игоря Намаконова «Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач», в которой как мантра повторяются слова «Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди», – цитирует ТАСС текст решения Госкомтелерадио.

В числе запрещенных оказались детские книги и книги советского времени из-за оформления коммунистической и российской символикой.

Книга Мартина Догерти «Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина», опубликованная на русском языке, тоже попала в черный список, так как там, по мнению Госкомтелерадио, «фальсифицируется факты, культурные памятники эпохи Киевской Руси называются русскими».

Не избежала запрета и книга Натальи Малиновской «Записки практикующий ведьмы», где в предисловии рекламируются российские телеканалы.

«Не представлено разрешения на ввоз книги журналистки московских глянцевых изданий Нино Билиходзе «Грузинская кухня: любовь на вкус», в которой использованы комментарии известных россиян, имена которых внесены министерством культуры Украины в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности», – говорится в сообщении комитета.

Ранее под запрет попала книга Сергея Довлатова из-за упоминания в предисловии актера Сергея Безрукова, который внесен украинским минкультом в перечень «создающих угрозу национальной безопасности» лиц и другие издания.