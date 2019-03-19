Матвиенко отреагировала на отставку Назарбаева

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что новость об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стала для нее «неожиданной и очень серьезной».

Матвиенко, находясь на совещании в администрации Оренбургской области, сообщила, что находится в непрерывной переписке со своей пресс-службой в связи с новостью об отставке Назарбаева, передает РИА «Новости».

Спикер Совфеда отметила, что новость об отставке «очень неожиданная, очень серьезная», особенно для Оренбургской области, которая расположена на границе с Казахстаном.

Также Матвиенко отметила, что Нурсултан Назарбаев – это мудрый политик, если он принял решение уйти с поста президента, значит так нужно.

Кроме того, спикер Совфеда, говоря об и.о. главы Казахстана Касым-Жомарте Токаеве, сменившем Назарбаева, подчеркнула, что страна в переходный период находится в надежных руках.

Напомним, во вторник Назарбаев объявил, что уходит в отставку с поста президента страны, он возглавит Совбез республики.