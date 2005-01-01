Экс-главком Черноморского флота призвал разместить Ту-22М3 в Крыму

«Возможное размещение Ту-22М3 в Крыму я оценил бы позитивно, оно будет целесообразным», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший главком Черноморского флота, экс-глава комитета по обороне адмирал Владимир Комоедов, оценивая появившиеся в СМИ данные о якобы размещении в Крыму бомбардировщиков Ту-22М3.

«В советское время они там были и подчинялись Черноморскому флоту. Основное их предназначение – это борьба с авианосными группировками США. Американцы там постоянно держат одну–две авианосные ударные группы. В каждой такой группе было по 95 самолётов, из них 60 ударных, в том числе носители ядерного оружия», – пояснил Комоедов, командовавший Черноморским флотом ВМФ России в 1998–2002 годах.

«Когда я командовал флотом, мы уступали турецкому флоту в 4–8 раз. Сейчас паритет достигнут, но когда НАТО подтягивает свои силы в этот регион, то превосходство бывает в 23–25 раз, если там размещены две авианосные группы», – добавил собеседник.

«А этому надо как-то препятствовать. Потому возможное размещение Ту-22М3 в Крыму я оценил бы позитивно, оно будет целесообразным. Там и аэродромы под них есть. Правда, во времена Украины их загубили, но они подлежат восстановлению», – констатировал Комоедов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил о размещении Ту-22М3 на авиабазе в поселке Гвардейском в Крыму; это якобы был ответ на размещение комплексов противоракетной обороны США в Румынии.

Позже председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов опроверг слова Бондарева, добавив, что на данный момент «в Крыму сформирована самодостаточная межвидовая группировка сил, способная отразить любые попытки нападения вероятного противника».

Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил необходимость размещения бомбардировщиков Ту-22М3 в Крыму.