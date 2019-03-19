Цены на нефть изменились разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром изменяются разнонаправленно на противоречивом внешнем фоне.

По состоянию на 8.40 мск майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,12% – до 67,62 доллара за баррель, фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,08%, составив 59,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

С одной стороны, рынок поддерживает приверженность стран ОПЕК+ действующим договоренностям, с другой – рост добычи сланцевой нефти в США вызывает опасения у инвесторов.