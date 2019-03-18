Полицейские запретили установленный в Калининградской области светофор с котами

В Зеленоградске Калининградской области у сквера королевы Луизы в марте появился светофор, на котором вместо силуэтов людей светились силуэты котов; однако по предписанию ГИБДД его заменили на обычный, сообщили СМИ.

Светофор перевели в обычный режим работы по предписанию ГИБДД. В ведомстве указали, что требования госстандартов не разрешают установку таких светофоров, сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на источника.

Ранее в марте на улице Тургенева в Зеленоградске заработал «кошачий» светофор, на его световых элементах появились силуэты котов.

Город активно поддерживает имидж «кошачьего» города: в частности, там отмечается «День зеленоградского кота», на въезде установлены фигуры котов со светящимися глазами.