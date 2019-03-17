В пионерлагере под Москвой нашли боеприпасы в розовой коробке

В заброшенном пионерском лагере в Подмосковье дети нашли боеприпасы, сообщают в соцсетях.

Как пишет Telegram-канал Mash, дети из «подмосковной деревни» нашли «интересную розовую коробку».

«Пацаны (10 и 11) сразу решили, что в хозяйстве она точно пригодится и с радостными воплями притащили домой», – говорится в сообщении.

Родители вызвали правоохранителей, находка «обезврежена», пострадавших нет.