В Швеции у самолета вспыхнул двигатель

Один из двигателей загорелся у четырехмоторного самолета Avro RJ авиакомпании BRA, который в субботу следовал рейсом из Стокгольма в город Мальме на юге Швеции, пишет Sydsvenskan.

Сообщается, что на борту воздушного судна находились 80 пассажиров, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в середине полета, громкий хлопок раздался, когда в салоне самолета начали подавать кофе. Через иллюминаторы пассажиры увидели пламя.

Самолет совершил посадку в аэропорту Мальме в плановом режиме.

Представитель авиакомпании Анга Солторп отметила, что причину происшествия еще предстоит выяснить.