Синоптики рассказали о погоде в Москве

В субботу, 16 марта, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки и гололедица, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, в Москве температура поднимется от 0 до 2 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 5 градусов. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.