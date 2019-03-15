Суд отказал в аресте депутата Госдумы, обвиняемого в получении взятки

Ленинский суд Екатеринбурга отказал следователям в ходатайстве об аресте депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя», – сказала судья Надежда Ханкевич, передает ТАСС.

Ранее в пятницу стало известно, что СК ходатайствует об аресте депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова. Адвокат парламентария Игорь Трунов пояснил, что депутат обвиняется в получении взятки в 3,5 млрд рублей. По словам источника, это напрямую связано с делом бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, находящегося в бегах.

В декабре 2018 года Госдума согласилась лишить Белоусова неприкосновенности на время расследования уголовного дела.