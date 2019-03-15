СК попросил арестовать обвиняемого во взяточничестве депутата Госдумы

СК ходатайствует об аресте депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова; адвокат парламентария Игорь Трунов пояснил, что депутат обвиняется в получении взятки в 3,5 млрд рублей.

«Белоусов был вызван на допрос, его повезли сегодня в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», – пояснил Трунов, передает ТАСС.

Он добавил, что на данный момент в суде объявлен перерыв в связи с тем, что прокуратура просит согласовать позицию со своим руководством.

«Вину мой подзащитный не признает», – пояснил адвокат.

В декабре 2018 года Госдума согласилась лишить Белоусова неприкосновенности, по словам защитника, иммунитет с депутата сняли на время расследования уголовного дела.

Источник агентства уточнял, что Белоусова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»); по его словам, это напрямую связано с делом бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, находящегося в бегах.