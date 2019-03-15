Аксенов заявил о готовности крымчан тысячекратно подтвердить право жить в России

Крымчане, если понадобится, тысячу раз готовы подтвердить свое право жить на исторической родине – в России, заявил глава республики Сергей Аксенов на митинге, посвященном юбилею воссоединения полуострова с Россией.

«Пять лет пролетели как один день. Мы отмечаем первое пятилетие возвращения Республики Крым на историческую родину, в родной дом, в Россию. Прошли тяжелый путь, но уверен, что сколько надо было бы раз, повторили это тысячу раз», – сказал Аксенов.

Он добавил, что в 2014 году была исполнена мечта крымчан вернуться на историческую родину, передает РИА «Новости».

Глава республики указал, что Украина все годы нахождения Крыма в ее составе относилась к полуострову «не как к родному ребенку, а как к приемному», думала лишь о том, как забрать самое лучшее, «но никто никогда не думал о развитии, никогда не думал о счастье людей».

Аксенов также назвал годы, когда Крым был в составе Украины, «аннексией». По его словам, только с возвращением в Россию, полуостров получил должное отношение и внимание.

В пятницу праздничное шествие по центральным улицам Симферополя с участием нескольких тысяч человек открыло торжества в честь пятой годовщины референдума и воссоединения Крыма с Россией.

Колонна прошла по центральным улицам от здания крымского правительства до площади перед парламентом республики, где проходит тожественный митинг.

Колонну возглавили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава республики Сергей Аксенов и председатель парламента республики Владимир Константинов.

По маршруту следования колонны вдоль дороги с обеих сторон выстроился живой коридор, люди скандировали: «Крым – Россия – навсегда!».

Жители республики приветствовали участников шествия, которые также несли большие развернутые флаги России и Крыма.

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Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота в Киеве. 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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