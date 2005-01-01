Депутат Европарламента от «Национального фронта» (Франция) Эмерик Шопрад рассказал, как у него стажируется дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета.

«Некоторые мои коллеги в Европейском парламенте обращались с мисс Елизаветой Песковой, моей студенткой и практиканткой, чуть ли не как со «шпионом». Но всю эту басню придумало медиа, спонсируемое Конгрессом США», – рассказал Шопрад в интервью «Федеральному агентству новостей».

Он также добавил, что некоторые заявили о бреши в безопасности Европарламента из-за того, что Пескова является дочерью пресс-секретаря российского лидера.

«Работа комитетов, на которых Пескова может присутствовать, транслируется в Интернете в прямом эфире. Кроме того, сам Европейский парламент заявил, что у нее нет доступа к конфиденциальным документам», – отметил парламентарий.

Обвинения России во вмешательстве в те или другие выборы на Западе не доказаны до сих пор, подчеркнул Шопрад.

«Англосаксонские СМИ, The Times и Bloomberg, заявили, что эта версия основана на анализе, произведенном New Knowledge. Но это американская фирма по кибербезопасности, ее создали выпускники АНБ и «Альянс за сохранение демократии», связанный с американским мозговым центром «Германский фонд Маршалла», – пояснил он.

В феврале Шопрад заявил, что дочь Дмитрия Пескова стажируется в Европарламенте на общих для французских студентов основаниях и, как и все стажеры, не имеет доступа к закрытой информации.

Также стажировку дочери комментировал и сам представитель Кремля.