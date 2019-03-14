Названа европейская страна с самым большим числом туристов в Крыму

В 2018 году больше всего среди европейцев Крым посещали туристы из Германии, об этом сообщил председатель комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«По итогам 2018 года территорию Республики Крым посетили представители 144 стран с пяти континентов. Мы уже говорим о сотнях, тысячах туристов, которые прибывают со всех уголков земного шара <...> Если взять Европейский союз, то количество туристов, которые приезжают на лечение, на оздоровление в Крым, то лидирует Германия», – сказал Черняк, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какое будущее ждет Крым как туристическое направление и как на турпоток повлиял Крымский мост.