Избирательница отказалась целоваться с Порошенко на предвыборной встрече

В ходе предвыборной встречи с избирателями Черниговской области одна из женщин отказалась целоваться с президентом Украины Петром Порошенко.

В интернет попало видео, где избирательница отказалась целоваться с украинским президентом.

На кадрах видно, как Порошенко приветствует людей в толпе рукопожатиями и объятиями. Однако когда украинский президент попытался поцеловать одну из женщин, она отстранилась.

После этой ситуации Порошенко продолжил движение и кричал: «Спасибо».

Избирательница отказалась целовать Порошенко на митинге



Действующий украинский лидер Петр Порошенко на встрече с избирателями во время поездки в Черниговскую область попытался поцеловать одну из пришедших женщин, но она проигнорировала президента. pic.twitter.com/cFiunmmKtH — Василиса (@Vasilisa_Larina) 14 марта 2019 г.

Напомним, выборы нового украинского президента должны состояться в стране 31 марта. В настоящее время лидером рейтинга является актер и комик Владимир Зеленский. Действующий президент Порошенко поднялся на вторую позицию рейтинга, обогнав лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.