Порошенко анонсировал поездку в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Киеве по случаю Дня добровольца сообщил, что в четверг посетит линию разграничения в Донбассе.

«Сегодня... я лечу на фронт, чтобы посетить наших добровольцев», – сказал Порошенко, передает РИА «Новости».

Ранее Петр Порошенко вышел на второе место в рейтинге кандидатов в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отстает от него почти на пять процентных пункта. Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский по-прежнему идет на первом месте в президентской гонке.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.