Цеповяза перевели из хабаровского СИЗО в колонию

Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз был отправлен из СИЗО Хабаровска в другую колонию, сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Хабаровского края Виктория Макарчук.

«Цеповяз на днях убыл из СИЗО для отбытия наказания. УФСИН выдало нам справку, что его не спрятали от нас, а действительно там нет. Написали, что из СИЗО убыл для отбытия наказания, но куда, не написали», – сказала собеседница ТАСС.

По ее словам, во время проверки члены ОНК изучили личную карточку Цеповяза.

«Всех интересовало, действительно ли он употреблял в пищу деликатесы, находясь в заключении. Мы посмотрели, что он заказывал: вполне обычный стандартный набор, никаких крабов там не было», – добавила Макарчук.

Напомним, в колонии, где отбывал наказание осужденный, было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон.