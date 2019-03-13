Участники форума конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов в рамках Социального дня провели открытые уроки в школах Сочи и высадили целую аллею деревьев и кустарников.

Акция «Аллея лидеров» – это вторая часть основной программы Социального дня. В ней приняли участие более 600 человек – все 300 финалистов, а также учащиеся образовательного центра «Сириус» и ученики лицея №59. Разбившись на пары «конкурсант – школьник», они высадили 300 деревьев и кустарников.

Местом для проведения акции по согласованию с администрацией города была выбрана территория неподалеку от Парка науки и искусств «Сириус». Это зеленая зона Континентального проспекта между Природным орнитологическим парком и гостиничным комплексом «Сочи Парк Отель».

Каждая пара должна была по предварительно нанесенной разметке подготовить место и высадить предложенное растение. Акцию курировали профессиональные озеленители, которые перед началом мероприятия проинструктировали участников о правилах посадки. Акция проходила под дождем, но все запланированные результаты были достигнуты. В Сочи появилась «Аллея лидеров», на которой высажены фотинии, боярышники, магнолии, эвкалипты, пихты, кипарисы и церцисы. Мероприятие завершилось установкой памятной таблички.

Комментируя формат проведения акции, руководитель конкурса генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что для этого есть три причины.

«Во-первых, мы понимаем, что акция по высадке деревьев и кустов нужда городу Сочи», – отметил он.

Во-вторых, по его словам, организаторам было важно, чтобы финалисты поработали в командах и показали пример школьникам.

«И третье, почему был выбран такой формат, потому что это надолго. Посаженные деревья будут расти и радовать нас много десятилетий. Высадка деревьев в память или как символ чего-то значимого – добрая традиция. C этого года обязательным условием для прохождения в финал стала реализация общественно важного проекта, и Аллея, которую высадили финалисты, будет символизировать социальную направленность конкурса», – заключил Алексей Комиссаров.

Участники акции и со стороны финалистов, и со стороны школьников отметили, что контакт сложился.

«Мы пообщались, даже разобрались, кто за что отвечает: я копал, она сажала, сыпала удобрения. В общем, у нас очень хороший тандем получился», – прокомментировал свое сотрудничество с сочинской школьницей финалист из Нижнего Новгорода Роман Беагон.

Школьница из Адлера Милена Шиканова участвует в социальных мероприятиях конкурса уже второй год подряд, но считает, что в этом году они получились даже интереснее. Вместе с напарником из «Лидеров России» Милена посадила кипарис.

«Буду приезжать следить за деревом», – сказала она.

Экологическая тема стала одной из самых популярных при реализации участниками социальных проектов по заданию «Сердце лидера». Среди экологических инициатив были и высадки деревьев, и пропаганда раздельного сбора мусора, и уборка загрязненных территорий.

Ранее финалисты конкурса «Лидеры России» рассказали школьникам Сочи об уроках жизни.

Финал конкурса продлится до 17 марта: 14 марта, в День развития, состоится официальное открытие заключительного этапа конкурса и серия мастер-классов для финалистов, 15 марта пройдет День наставника, в который на площадку финала приедут более 30 наставников Конкурса, они пообщаются с финалистами и понаблюдают за работой в командах. 16 марта – День развития, в который участники будут проходить оценочные мероприятия.

«Лидеры России» – проект, направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Она развивает одноименную платформу, объединяющую 16 проектов: кроме «Лидеров России» это еще студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки» и т.д.