В Сочи появилась «Аллея лидеров»

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13 марта, среда  |  Последнее обновление — 20:18  |  vz.ru
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Украина сделала все для потери газового транзита

Газпром впервые на бумаге зафиксировал закрытие части украинского транзитаФото: Gleb Garanich/Reuters
С января 2020 года прекращается транзит газа с Украины в Турцию по Трансбалканскому маршруту. Газпром официально уведомил об этом Болгарию в письме. Украина тем временем продолжает стенать, что она сделала для сохранения транзита все, что могла, но ненавистная Россия, а теперь еще и Германия, все испортили. Почему худшие опасения «Нафтогаза» начинают оправдываться? Подробности...
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Китайцев заподозрили в желании «выпить весь Байкал»

Наплыв китайских туристов спровоцировал панические настроения у местных жителейФото: Damir Sagolj/Reuters
Правительство прислушалось к жителям Прибайкалья, которых в Москве неожиданно поддержали стилист Сергей Зверев и модель Виктория Боня. Проблема, впрочем, весьма серьезная: строительство завода по разливу в бутылки питьевой воды на берегу Байкала экологи считают прямой угрозой уникальному озеру. Строительство завода обещают проверить на соответствие эконормам.  Подробности...
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Расизм и гомофобия станут дорогим удовольствием

За не удаленный вовремя комментарий предлагают штрафовать на миллиард долларовФото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMA/ТАСС
Накануне 30-летия Всемирной паутины власти Франции предложили революционный законопроект, значительно ограничивающий свободное общение в интернете под угрозой крупных штрафов. Для таких монстров, как «Фейсбук» и «Ютуб», речь может идти о миллиардах долларов. С тем, что наиболее развитые государства покончат со свободой в Сети, смирились даже ее создатели. Подробности...
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Что стоит за скоротечным военным конфликтом Пакистана и Индии

У скоротечного военно-воздушного конфликта Индии и Пакистана есть глубокая подоплекаФото: Saeed Ali Achakzai/Reuters
Как и предсказывали аналитики, вспыхнувший между Индией и Пакистаном конфликт не привел к крупномасштабному обострению. Хотя войска обеих стран по-прежнему находятся в боевой готовности, боевые столкновения прекратились. Однако предпосылки конфликта никуда не исчезли и обязательно проявятся вновь. В чем же они состоят? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Венесуэлу знают плохо и в Москве, и в Вашингтоне

Андрей Манчук, политолог
Нефть, наркотики, попугаи, знойные мулатки и Чавес. Среднестатистический россиянин представляет себе Венесуэлу как тоталитарную диктатуру, оформленную в сталинском духе, которая держится исключительно за счет иностранной помощи. Подробности...

Массовая перепрошивка мозгов на несколько поколений вперед

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Начинается все безобидно. Создается пул неправительственных структур, которые ведут, скажем, экономические расследования, разоблачают настоящих или мнимых коррупционеров. Мы за все хорошее и против плохого. Вам нужно быть с нами. Подробности...
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Тень нацизма встает в Германии в полный рост

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда президент Германии утверждает, что в стране растет антисемитизм, для всего остального мира это выглядит так, будто чисто расовые немцы взялись за старое, несмотря на Нюрнберг. А это не так! Подробности...
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            В Сочи появилась «Аллея лидеров»

            13 марта 2019, 18:52

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Участники форума конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов в рамках Социального дня провели открытые уроки в школах Сочи и высадили целую аллею деревьев и кустарников.

            Акция «Аллея лидеров» – это вторая часть основной программы Социального дня. В ней приняли участие более 600 человек – все 300 финалистов, а также учащиеся образовательного центра «Сириус» и ученики лицея №59. Разбившись на пары «конкурсант – школьник», они высадили 300 деревьев и кустарников.

            Местом для проведения акции по согласованию с администрацией города была выбрана территория неподалеку от Парка науки и искусств «Сириус». Это зеленая зона Континентального проспекта между Природным орнитологическим парком и гостиничным комплексом «Сочи Парк Отель».

            Каждая пара должна была по предварительно нанесенной разметке подготовить место и высадить предложенное растение. Акцию курировали профессиональные озеленители, которые перед началом мероприятия проинструктировали участников о правилах посадки. Акция проходила под дождем, но все запланированные результаты были достигнуты. В Сочи появилась «Аллея лидеров», на которой высажены фотинии, боярышники, магнолии, эвкалипты, пихты, кипарисы и церцисы. Мероприятие завершилось установкой памятной таблички.

            Комментируя формат проведения акции, руководитель конкурса генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что для этого есть три причины.

            «Во-первых, мы понимаем, что акция по высадке деревьев и кустов нужда городу Сочи», – отметил он.

            Во-вторых, по его словам, организаторам было важно, чтобы финалисты поработали в командах и показали пример школьникам.

            «И третье, почему был выбран такой формат, потому что это надолго. Посаженные деревья будут расти и радовать нас много десятилетий. Высадка деревьев в память или как символ чего-то значимого – добрая традиция. C этого года обязательным условием для прохождения в финал стала реализация общественно важного проекта, и Аллея, которую высадили финалисты, будет символизировать социальную направленность конкурса», – заключил Алексей Комиссаров.

            Участники акции и со стороны финалистов, и со стороны школьников отметили, что контакт сложился.

            «Мы пообщались, даже разобрались, кто за что отвечает: я копал, она сажала, сыпала удобрения. В общем, у нас очень хороший тандем получился», – прокомментировал свое сотрудничество с сочинской школьницей финалист из Нижнего Новгорода Роман Беагон.

            Школьница из Адлера Милена Шиканова участвует в социальных мероприятиях конкурса уже второй год подряд, но считает, что в этом году они получились даже интереснее. Вместе с напарником из «Лидеров России» Милена посадила кипарис.

            «Буду приезжать следить за деревом», – сказала она.

            Экологическая тема стала одной из самых популярных при реализации участниками социальных проектов по заданию «Сердце лидера». Среди экологических инициатив были и высадки деревьев, и пропаганда раздельного сбора мусора, и уборка загрязненных территорий.

            Ранее финалисты конкурса «Лидеры России» рассказали школьникам Сочи об уроках жизни.

            Финал конкурса продлится до 17 марта: 14 марта, в День развития, состоится официальное открытие заключительного этапа конкурса и серия мастер-классов для финалистов, 15 марта пройдет День наставника, в который на площадку финала приедут более 30 наставников Конкурса, они пообщаются с финалистами и понаблюдают за работой в командах. 16 марта – День развития, в который участники будут проходить оценочные мероприятия.

            «Лидеры России» – проект, направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

            Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Она развивает одноименную платформу, объединяющую 16 проектов: кроме «Лидеров России» это еще студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки» и т.д.


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