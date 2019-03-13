Работникам предприятия в Нижегородской области выдали зарплату мясом

Один из работников написал жалобу на предприятие в Нижегородской области, после того как получил зарплату мясом.

Механизатор АО «Румянцевское» Дальнеконстантиновского района пожаловался в инспекцию труда, что положенную законом зарплату частично получал в виде мясной продукции. Государственная инспекция труда провела проверку и обратилась к работодателю предприятия с требованием устранить нарушение трудового законодательства, сообщается на сайте «Открытый Нижний».

Однако, глава предприятия заявил, что при увольнении работнику мясом была выдана лишь часть зарплаты – 20%, что допускается законом. Также документально было подтверждено, что долга у предприятия перед данным сотрудником нет.

Ранее сообщалось, что в России ускорился рост зарплат.