В петербургской квартире нашли троих детей рядом с трупом матери

В Санкт-Петербурге в квартире на Захарьевской улице обнаружили тело женщины рядом с ее тремя малолетними детьми, сообщил Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

Труп женщины был найден 12 марта, внешних признаков насильственной смерти обнаружен не было, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге пояснили, что найти женщину помогли бдительные родственники соседей погибшей, рассказавшие о ее странном поведении органам опеки. Также отмечается, что женщина привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Дети погибшей – два мальчика двух и четырех лет и девятимесячная девочка – госпитализированы в различные больницы Санкт-Петербурга. Сообщается, что у одного из мальчиков подозревают отклонение в развитии. Известно, что детей готов взять к себе их отец, проживающий отдельно от семьи.

В феврале в Кировской области нашли тело трехлетней девочки, запертой своей матерью в квартире на несколько суток без еды и воды.

11 марта в Москве девятилетний мальчик обнаружил в квартире трупы своей беременной матери и ее сожителя.