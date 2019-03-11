В Москве ребенок обнаружил тела своей беременной матери и ее сожителя

В понедельник, 11 марта, в квартире на улице Красного Маяка в Москве 9-летний мальчик обнаружил в квартире трупы своей беременной матери и ее сожителя, сообщает московский Следственный комитет.

Признаков насильственной смерти обнаружено не было, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства трагедии.

9 марта в Челябинске на улице нашли частично сожженный труп женщины; по предварительным данным, перед убийством ее били и насиловали.