В среду синоптики пообещали москвичам снегопад.

По прогнозу синоптиков, в среду утром столбики термометров в Москве покажут 5 градусов ниже ноля, ожидается небольшой снег. К обеду температура воздуха поднимется до минус 3 градусов. Ветер прогнозируется западный, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.