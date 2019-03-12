Конгресс США обязал национальную разведку предоставить данные о намерениях России

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, обязывающий директора национальной разведки предоставить парламенту данные о намерениях руководства России в отношении стран Запада.

Согласно документу, Россия участвовала в информационной войне и использовала экономическую и этническую напряженность в странах НАТО, чтобы подорвать демократические ценности государств альянса, передает ТАСС.

Сообщается, что конгрессмены требуют анализ «возможных военных действий России против НАТО и США в связи с наращиванием последними военной поддержки союзников в Восточной Европе».

Вместе с тем, в документе отмечается, что законодатели выступают за процветание экономических отношений с Россией, а законопроект лишь направлен на защиту интересов США и их союзников.

Национальная разведка должна будет предоставить информацию о политических намерениях России не позднее чем через 90 дней с момента принятия закона.

В прошлом году в США заявили о намерениях России повлиять на выборы в американский Конгресс.