Смоленские спасатели смогли откачать вынесенного из пожара кота

В Смоленске спасатели из регионального МЧС смогли откачать кота, которого вынесли из пожара в квартире.

В интернете появилось видео со спасением хозяйки квартиры и ее питомца. На кадрах можно увидеть, как спасатели сначала выносят на носилках и погружают в машину скорой помощи хозяйку квартиры, в которой случился пожар.

Затем при помощи кислородного баллона спасатели приводят в чувство пушистого черного кота, который лежит на лавке с полотенцем и укрыт простынкой.

Пресс-служба МЧС пояснила, что квартира в пятиэтажном панельном доме на Румянцева, 7 загорелась около 12 часов дня, передает РИА «Новости».

«Спасли хозяйку и ее питомца. Женщина с признаками отравления продуктами горения. Пожарные работали настолько оперативно, что эвакуация соседей не понадобилась», – рассказали в МЧС.

Напомним, 7 марта иркутские спасатели выкопали 20-метровый тоннель, чтобы спасти осиротевших щенков. Операция по спасению попала на видео.