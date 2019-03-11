Митрополит Псковский Тихон сочинил пьесу о Крыме

Митрополит Псковский и Порховский Тихон написал пьесу, посвященную истории Крыма и Херсонеса, по которой уже хотят снять фильм.

«Надеюсь, что сейчас хватит времени где-то до середины апреля ее доредактировать и отдать уже в постановку, чтобы где-то летом ее поставили на сцене, которую мы создали в Херсонесе. Собираются уже по этой пьесе ставить фильм», – рассказал Тихон во время XXI Корнилиевских православных чтений в Псково-Печерском монастыре.

Он добавил, что ему осталось дописать «буквально полстраницы». После этого начнется работа над спектаклем, который должны показать в Крыму летом 2019 года, пишет «Интерфакс».

Митрополит отметил, что из-за нехватки времени ему уже пришлось отложить работу над книгой о Сталине и сценарием фильма о Февральской революции.