Путин утвердил основы госполитики в области химической и биологической безопасности

Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики страны в области обеспечения химической и биологической безопасности до 2025 года.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что госполитика в этой области это часть системы государственного управления в сфере национальной безопасности России.

Речь в документе идет о правовых, медико-биологических, санитарно-эпидемиологических, ветеринарно-санитарных, фитосанитарных, военных и других мерах, которые направлены на защиту жителей страны и окружающей среды от негативного воздействия опасных химических и биологических факторов и т.д.

Это обновленная редакция документа, принятого в 2013 году.

Документ актуален в том смысле, что в последнее время Москва все чаще говорит об угрозах биологической безопасности, исходящей от США. Так, в октябре 2018 года российский МИД заявлял, что правительственные учреждения США финансируют проводимые в лаборатории Лугара в Грузии генетические исследования. Министерство обороны также уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии.