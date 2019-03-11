Худшие прогнозы ЦБ для российской экономики не оправдались

В Центральном банке России заявили, что худшие прогнозы для российской экономки не оправдались.

«Мы видим, что инфляция идет по более мягкому прогнозу, чем... по нашим прогнозам. Связано это и с тем, что особенно в рознице более медленно и плавно идет повышение цен в связи с НДС, и плюс многие разовые факторы действуют в обратном направлении», – сказала первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева, передает Reuters.

Юдаева сообщила, что коррекция цен наблюдается на некоторые пищевые продукты. Также она отметила, что инфляция растет медленнее из-за укрепления рубля в начале года, и втором полугодии темпы роста экономики страны ускорятся.

По информации ТАСС, Центробанк прогнозирует некоторое замедление роста экономики в первом полугодии, однако во второй половине года, когда начнут работать фискальные меры, ожидается, что экономические темпы вновь вырастут.

В конце января Росстат заявлял о замедлении роста цен.

Ранее сообщалось о рекордном за шесть лет экономическом росте.