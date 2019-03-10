Трампу предрекли переизбрание в случае импичмента

Президент США Дональд Трамп может извлечь из процедуры импичмента пользу, так как его «паранойя» о кознях «глубинного государства» окажется оправданной в глазах общественности, утверждает Fox News.

Телеканал отмечает, что демократы по-прежнему одержимы импичментом, однако это в любом случае проигрышно, так как импичмент станет однозначно выигрышным гамбитом для переизбрания президента, передает RT.

Отмечается, что благодаря импичменту Трамп «навсегда очертит круг своих убежденных врагов» и начнет «вызывать симпатию у интересующихся избирателей вне своей электоральной базы».

Билл Клинтон благодаря процедуре импичмента стал народным героем, но еще больше это поможет президенту Трампу, считает телеканал. Президент США жаловался на «глубинное государство» и дискредитированную прессу, ругал демократов за близорукую политизированность и одержимость, а после импичмента его «гарантированно переизберут».

«Не только из сочувствия, но и благодаря тому воодушевлению, которое он испытает, когда его давняя паранойя окажется оправданной», – заявили в Fox News.

В январе Трамп рассказал, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе встречи в Белом доме заявила ему, что Демократическая партия не намерена поднимать вопрос об импичменте.