В Кремле прокомментировали вопрос введения общей валюты России и Белоруссии

Конкретики в вопросе возможного введения общей валюты России и Белоруссии нет, но эта тема может обсуждаться в контексте строительства Союзного государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Дело в том, что определенные действия, в том числе общая валюта (возможность введения общей валюты на территориях России и Белоруссии), – это то, что прописано в имеющихся документах между нами. Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы дальше продвигаемся по пути союзного строительства», – сказал Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск не против создания общей валюты, но это должен быть не российский и не белорусский рубль.

Песков также добавил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируется, но при необходимости может случиться хоть завтра, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не против создания общей валюты с Россией. «Мы за. Конечно, это будет рубль, у вас (в России) рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль», – сказал он.