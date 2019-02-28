СБ ООН не смог принять российский проект резолюции по Венесуэле

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию по Венесуэле, предложенную Россией, свидетельствуют итоги голосования.

Российский проект резолюции по Венесуэле поддержали четыре страны: Россия, Китай, Экваториальная Гвинея и Южно-Африканская Республика, еще семь проголосовали против, а четыре – воздержались, передает ТАСС.

Ранее Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН заблокировали американский проект резолюции по Венесуэле.

В ходе заседания международной организации постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Соединенные Штаты в попытке создать предлог для вторжения в Венесуэлу.