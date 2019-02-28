Россия и Украина урегулировали вопросы рыболовства в Азовском море

В Росрыболовстве подтвердили, что российско-украинская комиссия подписала протокол по вопросам рыболовства в Азовском море и согласовала нормы вылова рыбы.

«Протокол 30-й сессии российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море подписан двумя сторонами в феврале этого года. Договоренности, закрепленные в протоколе, достигнуты в интересах обоих государств», – передает сообщение Росрыболовства ТАСС.

Так, Россия и Украина определили лимит вылова хамсы в объеме 50 тыс. тонн, тюльки – 60 тыс. тонн, бычков – 15 тыс. тонн, сельди – 320 тонн, пиленгаса – 520 тонн, тарани –550 тонн. Для других видов рыбы объемы значительно меньше. А при освоении 95% общего лимита ловля прекращается обеими странами.

В протоколе содержится пункт о передаче рыбаков случае задержания судна. В нем говорится, что судно-нарушитель должно быть возвращено в порт базирования или в порт выхода. «Выполнение этого пункта протокола считаем одним из важнейших обязательством сторон», – заявили в Росрыболовстве.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем заключается важность соглашения по Азовскому морю.