Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю

Москва и Киев впервые за пять лет, вероятно, смогли договориться по одному из ключевых вопросов двусторонних отношений, переживающих небывалый в новейшей истории кризис. Речь идет о соглашении по Азовскому морю, которое затронуло правила вылова рыбы и вопрос безопасности моряков обеих стран. В чем же важность этого соглашения и что предлагает Украина?

Москва и Киев фактически договорились о решении проблемы задержанных в Азовском море рыбаков. Как сообщил накануне председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослав Белов, соглашение стало возможным благодаря подписанию протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, в рамках которого и был оговорен этот вопрос.

Белов пояснил, что отныне передача задержанных рыбаков будет осуществляться той стороне, гражданство которой они имеют. «Это должно поспособствовать росту безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности», – передает его слова пресс-служба украинского Госрыбагентства. В ведомстве уверены, что отсутствие протокола предоставило бы российским силовикам возможность усилить давление на украинских рыбаков и обеспечило бы российскую сторону правовыми основаниями для задержания рыболовецких судов Украины в Азовском море. Благодаря этому Москва якобы получила бы «дополнительный рычаг для обострения социальной напряженности в важном для Украины регионе, где рыболовство является одним из основных видов деятельности».

Для России, которой протокол теперь передан на подпись, также есть выгода. Заключается она в том, что все задержанные Украиной моряки смогут вернуться домой к своим семьям и продолжить заниматься рыбной ловлей без опасений быть произвольно схваченными украинскими пограничниками, как это было в случае с нашумевшей историей сейнера «Норд».

В подписанном Украиной протоколе есть и другой важный нюанс – он определяет правила рыбной ловли в Азовском море. Согласно условиям протокола, Азовское море является внутренним морем двух государств, в нем смогут вести рыбный промысел как российские, так и украинские рыбаки.

Напомним, что подписание этого протокола было трудным и сопровождалось массой скандалов. Так, в октябре прошлого года украинский депутат Рефат Чубаров сорвал заседание комиссии по Азовскому морю, в результате главе российской делегации по Азовскому морю Игорю Рулеву запретили въезд на Украину. Затем примерно через месяц корабли ВМС Украины устроили в Черном море небывалую провокацию, после чего украинским рыбакам в Азовском море порекомендовали вернуться в порты.

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул, что украинская сторона неоднократно срывала переговоры по целому комплексов вопросов, связанных с Азовским морем. «Причем срывали под надуманными предлогами, откровенно провокационными и политическими», – сказал Морозов газете ВЗГЛЯД.

И вот спустя почти полгода официальные Киев и Москва наконец смогли договориться по одному из ключевых вопросов в двусторонних отношениях, переживающих острейший кризис.

По мнению Морозова, даже в таких очень непростых ситуациях, как сегодняшние отношения между Россией и Украиной, «можно находить развязки по самым спорным вопросам». «Всегда, когда есть спор, надо находить механизм его решения, класть его на бумагу. Это касается и Керченского пролива, прохода в Азовское море под Крымским мостом... Любую такую проблему можно решить, договариваться, глядя друг другу в глаза, и получить результат. Мне кажется, что этот протокол действительно упорядочит те спорные вопросы, которые касались и рыболовства, и квот», – считает сенатор.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин тоже не исключает, что протокол может стать прецедентом конструктивного решения проблемы.

«Жизнь все-таки начала заставлять украинскую сторону идти на конструктивные договоренности», – сказал Жарихин газете ВЗГЛЯД.

Впрочем, эксперт отметил, что это может оказаться неким изолированным явлением, состоявшимся благодаря лоббистским структурам, «которые занимаются выловом рыбы». «Это очень серьезный бизнес, учитывая продуктивность Азовского моря. Это все может оказаться локальным явлением, за которым не последуют дальнейшие конструктивные действия с украинской стороны. Я бы пока не бил в барабаны, но и не говорил бы, что это ничего не значит», – предупредил эксперт.

Отдельно стоит отметить, председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослав Белов не преминул похвастаться, что документ якобы предоставляет Украине ряд преимуществ, одно из которых – квота на вылов бычка в объеме 9 тыс. тонн. В то время как квота на вылов бычка для России якобы зафиксирована на уровне 6 тыс. тонн.

Олег Морозов, впрочем, не увидел в этом чего-то необычного, а тем более какой-то проблемы. «Когда подписываются соглашения, всегда есть элемент компромисса, уступок, когда стороны идут навстречу друг другу... Если мы пошли на такое преимущество для Украины, то для этого был какой-то мотив. Не думаю, что это было проявление вялости», – сказал Морозов.

«Уступка вообще никакая. Это капля в море, грубо говоря, потому что мы вылавливаем в общей сложности во много раз больше рыбы, чем эта уступка. Я имею в виду не только количество бычка»,

– заявил газете ВЗГЛЯД руководитель аналитического центра информационного агентства по рыболовству Тимур Митупов. Он назвал украинские заявления просто «насмешкой», особенно если учитывать, что в России бычки вообще почти не употребляют. «Они идут только в виде консервов, может быть, в виде шпрот и так далее», – добавил он.

Владимир Жарихин по этому поводу отметил, что Украина «любое действие оформляет как «зраду», как победу». «Украина не может без этого. Они южане, у них по-другому нельзя», – подытожил эксперт.