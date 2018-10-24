Взгляд
28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
Разделы

Россия проедает советское нефтяное наследие

России предрекают дырку в бюджете на фоне падения нефтедобычиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Грядущее падение добычи нефти в Западной Сибири опустошит российский бюджет на триллионы рублей, которые могли бы пойти на финансирование национальных проектов по развитию образования, жилья и комфортной городской среды. Такой ужасающий сценарий рисует компания ЛУКОЙЛ. Грозит ли России потеря лидерства на рынке нефти и падение природной ренты? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю

Новый российско-украинский протокол по Азовскому морю позволит в числе прочего вернуть домой моряков задержанного на Украине судна «Норд»Фото: dpsu.gov.ua
Москва и Киев впервые за пять лет, вероятно, смогли договориться по одному из ключевых вопросов двусторонних отношений, переживающих небывалый в новейшей истории кризис. Речь идет о соглашении по Азовскому морю, которое затронуло правила вылова рыбы и вопрос безопасности моряков обеих стран. В чем же важность этого соглашения и что предлагает Украина? Подробности...
Перейти а раздел…

Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
Перейти а раздел…

Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Русский газ укрепил суверенитет Германии

Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...

У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье попало в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
    Перейти а раздел…

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 13 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария
      Перейти а раздел…

      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
      Подробности...

      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
      Подробности...

      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Кто виноват в росте агрессии среди школьников?
        • Семья

        • Школа

        • Общество

        • Интернет

        • Нет никакого роста

        Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?
        • Да

        • Нет

        • Не имеет значения

        Что для вас 23 февраля?
        • День защитника Отечества

        • День Советской армии

        • День мужчин

        • Просто выходной

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Калви в суде предложил сделку ради прекращения уголовного дела
          Путин осмотрел перспективное оружие и пообщался с девушками из конной полицииЗахарова заявила о подготовке Киевом провокации в Донбассе для отмены выборовВ Кремле оценили намерение США раскрыть доходы ПутинаПсихолог назвала причину увеличения числа злых детей в школах
          Трамп пообещал «приличные новости» о конфликте Индии и ПакистанаЗападных журналистов разозлил ответ Трампа на вопрос агентства SputnikРоссия и Таиланд договорились о поставке шести Sukhoi Superjet 100Русская река затопила американский город (фото)
          В Киеве предложили Верке Сердючке заявиться на «Евровидение»По делу о допинге задержаны лыжники сборных Австрии, Казахстана и ЭстонииНемецкие СМИ объявили о провале восстания ГуайдоСовет судей предложил ввести ответственность за «скандализацию правосудия»

          избирательная кампания


          В Киеве сказали, зачем Порошенко сорвал шапку с задавшей ему вопрос про Шария девушки

          отказ от ядерного оружия


          Эксперт объяснил провал встречи Трампа и Ким Чен Ына

          дорожный конфликт


          В Москве избили генерал-полковника в отставке (видео)

          Видео

          театральная критика


          Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

          уроки истории


          Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

          просто глупость


          Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

          муж божены


          Как Игорь Малашенко изменил историю России

          начало Крымской весны


          Меджлис готовил масштабное кровопролитие в Крыму

          Красная угроза


          Борис Кагарлицкий: Впервые в истории США президентом может стать социалист

          Будем братьями


          Глеб Простаков: Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

          Ирокез в школе


          Анна Долгарева: Не трогайте ярких птиц, они превратятся в драконов

          на ваш взгляд


          Кто виноват в росте агрессии среди школьников?

          Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю

          Новый российско-украинский протокол по Азовскому морю позволит в числе прочего вернуть домой моряков задержанного на Украине судна «Норд»   28 февраля 2019, 14:58
          Фото: dpsu.gov.ua
          Текст: Алексей Нечаев,
          Андрей Резчиков,
          Оксана Борисова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Москва и Киев впервые за пять лет, вероятно, смогли договориться по одному из ключевых вопросов двусторонних отношений, переживающих небывалый в новейшей истории кризис. Речь идет о соглашении по Азовскому морю, которое затронуло правила вылова рыбы и вопрос безопасности моряков обеих стран. В чем же важность этого соглашения и что предлагает Украина?

          Москва и Киев фактически договорились о решении проблемы задержанных в Азовском море рыбаков. Как сообщил накануне председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослав Белов, соглашение стало возможным благодаря подписанию протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, в рамках которого и был оговорен этот вопрос.

          Белов пояснил, что отныне передача задержанных рыбаков будет осуществляться той стороне, гражданство которой они имеют. «Это должно поспособствовать росту безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности», – передает его слова пресс-служба украинского Госрыбагентства. В ведомстве уверены, что отсутствие протокола предоставило бы российским силовикам возможность усилить давление на украинских рыбаков и обеспечило бы российскую сторону правовыми основаниями для задержания рыболовецких судов Украины в Азовском море. Благодаря этому Москва якобы получила бы «дополнительный рычаг для обострения социальной напряженности в важном для Украины регионе, где рыболовство является одним из основных видов деятельности».

          Для России, которой протокол теперь передан на подпись, также есть выгода. Заключается она в том, что все задержанные Украиной моряки смогут вернуться домой к своим семьям и продолжить заниматься рыбной ловлей без опасений быть произвольно схваченными украинскими пограничниками, как это было в случае с нашумевшей историей сейнера «Норд».

          В подписанном Украиной протоколе есть и другой важный нюанс – он определяет правила рыбной ловли в Азовском море. Согласно условиям протокола, Азовское море является внутренним морем двух государств, в нем смогут вести рыбный промысел как российские, так и украинские рыбаки.

          Напомним, что подписание этого протокола было трудным и сопровождалось массой скандалов. Так, в октябре прошлого года украинский депутат Рефат Чубаров сорвал заседание комиссии по Азовскому морю, в результате главе российской делегации по Азовскому морю Игорю Рулеву запретили въезд на Украину. Затем примерно через месяц корабли ВМС Украины устроили в Черном море небывалую провокацию, после чего украинским рыбакам в Азовском море порекомендовали вернуться в порты.

          Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул, что украинская сторона неоднократно срывала переговоры по целому комплексов вопросов, связанных с Азовским морем. «Причем срывали под надуманными предлогами, откровенно провокационными и политическими», – сказал Морозов газете ВЗГЛЯД.

          И вот спустя почти полгода официальные Киев и Москва наконец смогли договориться по одному из ключевых вопросов в двусторонних отношениях, переживающих острейший кризис.

          По мнению Морозова, даже в таких очень непростых ситуациях, как сегодняшние отношения между Россией и Украиной, «можно находить развязки по самым спорным вопросам». «Всегда, когда есть спор, надо находить механизм его решения, класть его на бумагу. Это касается и Керченского пролива, прохода в Азовское море под Крымским мостом... Любую такую проблему можно решить, договариваться, глядя друг другу в глаза, и получить результат. Мне кажется, что этот протокол действительно упорядочит те спорные вопросы, которые касались и рыболовства, и квот», – считает сенатор.

          Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин тоже не исключает, что протокол может стать прецедентом конструктивного решения проблемы.

          «Жизнь все-таки начала заставлять украинскую сторону идти на конструктивные договоренности», – сказал Жарихин газете ВЗГЛЯД.

          Впрочем, эксперт отметил, что это может оказаться неким изолированным явлением, состоявшимся благодаря лоббистским структурам, «которые занимаются выловом рыбы». «Это очень серьезный бизнес, учитывая продуктивность Азовского моря. Это все может оказаться локальным явлением, за которым не последуют дальнейшие конструктивные действия с украинской стороны. Я бы пока не бил в барабаны, но и не говорил бы, что это ничего не значит», – предупредил эксперт.

          Отдельно стоит отметить, председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Ярослав Белов не преминул похвастаться, что документ якобы предоставляет Украине ряд преимуществ, одно из которых – квота на вылов бычка в объеме 9 тыс. тонн. В то время как квота на вылов бычка для России якобы зафиксирована на уровне 6 тыс. тонн.

          Олег Морозов, впрочем, не увидел в этом чего-то необычного, а тем более какой-то проблемы. «Когда подписываются соглашения, всегда есть элемент компромисса, уступок, когда стороны идут навстречу друг другу... Если мы пошли на такое преимущество для Украины, то для этого был какой-то мотив. Не думаю, что это было проявление вялости», – сказал Морозов.

          «Уступка вообще никакая. Это капля в море, грубо говоря, потому что мы вылавливаем в общей сложности во много раз больше рыбы, чем эта уступка. Я имею в виду не только количество бычка»,

          – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель аналитического центра информационного агентства по рыболовству Тимур Митупов. Он назвал украинские заявления просто «насмешкой», особенно если учитывать, что в России бычки вообще почти не употребляют. «Они идут только в виде консервов, может быть, в виде шпрот и так далее», – добавил он.

          Владимир Жарихин по этому поводу отметил, что Украина «любое действие оформляет как «зраду», как победу». «Украина не может без этого. Они южане, у них по-другому нельзя», – подытожил эксперт.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............