Может ли НАТО провести учения в Азовском море?

Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил о необходимости проведения военных учений в Азовском море и Керченском проливе. «Я бы хотел увидеть международные операции по обеспечению свободы навигации, с проходом через Керченский пролив в Азовское море. Нам нужно установить там присутствие, возможно, нам нужно проводить больше военных учений», – сказал Джонсон в интервью CNN.

Юридически несостоятельные заявления американских сенаторов и конгрессменов, в общем-то, не являются чем-то новым. Но такие слова американцев любят бездумно воспроизводить некоторые украинские политики, что весьма вредно, в первую очередь для них самих.

«Вы знаете, в украинском языке есть одно выражение «Ти що, з глузду з'їхав?», то есть «Ты что, с ума сошел?». Пусть сенатор изучает украинский язык и географию. Какие к черту учения в Азовском море?» – возмутился экс-командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов в ответ на заявление американца. «Это дурь полная. Во-первых, по статусу их не положено там проводить, во-вторых – по глубинам. Кроме того, это внутреннее море двух стран, что закреплено в договоре от 2003 года и иных соглашениях с Украиной», – сказал Комоедов газете ВЗГЛЯД.

Действительно, даже если не брать во внимание мелководность и иные географические особенности Азовского моря, а также необходимость транзита кораблей через Черное море, что строго регулируется Конвенцией Монтре, представить учения НАТО в Азове сложно даже чисто теоретически.

Статус Азовского моря определяется соответствующим договором между Россией и Украиной. Соглашение определяет Азовское море и Керченский пролив как «исторически внутренние воды» России и Украины, таким образом исключая какие-либо посягательства третьих стран на данную акваторию.

В нем обозначено, что торговые суда и военные корабли, а также иные государственные суда под флагом РФ или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются полной свободой судоходства.

При этом в договоре были установлены правила в отношении судоходства других государств.

Так, военные корабли и другие суда третьих стран могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив только в том случае, если они направляются с визитом в порт одной из сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой стороной. В противном случае проход будет считаться противозаконным.

Таким образом, если украинские власти, подначиваемые американскими сенаторами, захотят организовать совместные с НАТО учения в акватории Азовского моря – им этот вопрос для начала следует согласовать с Москвой.

Или же денонсировать соглашение, что не раз анонсировалось официальным Киевом в последнее время. Правда, это может привести к печальным экономическим и военно-политическим последствиям для самой же Украины.