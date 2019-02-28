Путин потребовал в борьбе с экстремизмом «не следить, как вода течет по речке»

В борьбе с экстремизмом нужно не следить, как вода течет по реке, нужно работать, заявил президент Владимир Путин.

«При этом важно концентрировать усилия на выявлении наиболее опасных преступлений экстремистской направленности, учитывать законодательные изменения, которые произошли в этой сфере, в том числе частичную декриминализацию статьи 282 УК. Повторю, нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, реальная опасность, и, конечно, не накручивать статистику за счет дел, для которых нет веских оснований», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что при наличии оснований нужно работать.

«Понимаете, не следить, как вода течет по речке и глазами провожать, надо работать», – подчеркнул он.

Президент добавил, что сотрудники МВД в борьбе с экстремизмом должны строго следовать нормам закона и максимально задействовать институты гражданского общества для профилактики подобных преступлений, в том числе религиозные и общественные учреждения.

«Да, общее число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в 2018 году сократилось почти на 17%. Однако в разных формах и проявлениях такие преступления зафиксированы практически в каждом регионе России», – передает слова Путина ТАСС.

Президент отметил, что деятельность радикальных группировок необходимо жестко пресекать, на местах предупреждать конфликты на этнической, религиозной почве и принимать меры для выявления пытающихся распространить идеологию агрессии, насилия и нетерпимости – прежде всего, в молодежной среде.

8 февраля Путин назначил Олега Ильиных начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД. Экс-руководитель главного управления по противодействию экстремизму Тимур Валиулин подал в отставку в декабре 2018 года.