Обновленное поле «Динамо» признали негодным перед игрой со «Спартаком»

Комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей не приняла газон арены московского «Динамо», теперь клуб должен назначить место, где пройдет игра со столичным «Спартаком».

Матч «Динамо» и «Спартака» должен был быть первым на реконструированном стадионе в Петровском парке, игру запланировали на 10 марта, передает РИА «Новости».

Разрешение на ввод в эксплуатацию стадион получил в ноябре 2018 года после реконструкции, которая длилась 10 лет.

Теперь же, как сообщила пресс-служба РФПЛ, матч должен быть перенесен в другое место из-за того, что поле не было принято.