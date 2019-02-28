По делу о допинге задержаны лыжники сборных Австрии, Казахстана и Эстонии

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зеефельде (федеральная земля Тироль), а также в Германии проведены 16 обысков в рамках дела о деятельности международной допинговой сети; девять человек задержаны, сообщили в пресс-службе австрийского Федерального ведомства по уголовным делам.

По данным прокуратуры, внимание следователей привлекла действовавшая из германского Эрфурта криминальная группировка, помогавшая сильнейшим спортсменам использовать «допинг, основанный на переливании крови, чтобы улучшить их показатели на внутренних и международных стартах», сообщает Deutsche Welle.

Под подозрением оказались австрийские, казахстанские и эстонские спортсмены.

Два члена преступной группировки были задержаны в Зеефельде. Кроме того, задержали пять ведущих атлетов – представителей сборной Австрии, одного казахстанского спортсмена и двух эстонских. Помимо них в Германии задержаны 40-летний спортивный врач и его сообщник.

Немецкие СМИ пишут, что полицейским операциям предшествовал выход фильма канала ARD об австрийском лыжнике, участнике Олимпийских игр в Сочи Йоханнесе Дюрре.

Еще в феврале 2014 года Дюрра уличили в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи.

Напомним, в конце 2016 года шесть российских лыжников отстранили от участия в международных соревнованиях на основании мнимых претензий, возникших из-за доклада Ричарда Макларена и заявлений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова. Позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) сняла введенные против россиян ограничения, а Спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне признал необоснованными претензии к нашим лыжникам.