Эксперты оценили эффективность рабочих групп Госсовета

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27 февраля, среда  |  Последнее обновление — 16:33  |  vz.ru
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Крым запланировал новый туристический рекорд

Крым постепенно превращается во вполне престижное для российского туриста место под солнцемФото: Станислав Красильников/ТАСС
Крым провел свой самый успешный курортный сезон, причем за все постсоветские годы. Число туристов приблизилось к 7 млн человек. Они принесли в бюджет более 3,2 млрд рублей в виде налоговых отчислений. Во всех успехах «винят» Крымский мост. Что же будет дальше? Удастся ли крымчанам взять новые вершины или хотя бы удержаться на текущей высоте? Подробности...
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Россия собрала «административный кулак» для решения проблем Севера

Опять, как и 80 лет назад, во времена папанинцев, наша страна пытается победить АрктикуФото: Н. М. Аввакумов
Владимир Путин создал «министерство Арктики». По его решению, развитие этого региона стало задачей Минвостокразвития. Специалисты полагают: это не просто бюрократический ход, а старт практического освоения арктических территорий и акваторий. В частности, современные управленцы призваны осуществить то, что на протяжении 80 лет было мечтой героев-полярников: проложить Северный морской путь. Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Индия и Пакистан угрожают «взорвать» Азию

Индии и Пакистану ради мира в регионе следует проявить по-истине верблюжье спокойствеФото: Partha Sarkar/Zuma/ТАСС
Индия и Пакистан оказались как никогда близки к очередной, четвертой за 70 лет, войне. Обмениваясь авиаударами, стороны начали нести потери на земле и в воздухе, из-за чего уже пострадало международное пассажирское авиасообщение. Какими военными потенциалами обладают Дели и Исламабад и как дальше будет развиваться военный конфликт двух ядерных держав? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Не забудьте навсегда выключить телевизор

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Из новостей вырисовывалась апокалиптическая картина войны всех против всех и единого порыва ненависти всего мира к русским. Отовсюду звучали сообщения: русских не заселили в отель в Чехии, оскорбили в Германии, задержали в США. Подробности...
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Важная штука – готовность подчиниться воле большинства

Алексей Фельдгендлер, программист, предприниматель (Осло)
Что меня восхищает в норвежской культуре, так это умение организовываться. Причем, в отличие от успехов в лыжном спорте и добыче шельфовой нефти, об этом поводе для гордости сами норвежцы, похоже, не знают. Подробности...
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С победой контреволюции, господа и товарищи

Андрей Бабицкий, журналист
Русское общество консервативно и живет в согласии. Если совсем просто, то мы научились принимать красный свет светофора как разумный запрет, оберегающий нашу жизнь, и беспрекословно ему подчиняться. Подробности...
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          Эксперты оценили эффективность рабочих групп Госсовета

          27 февраля 2019, 15:14

          Текст: Алина Назарова

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          Политологи считают созданные в прошлом году рабочие группы Госсовета совершенно новым форматом государственного управления и наиболее удачной формой коммуникации между федеральной властью и населением.

          Во вторник, 26 февраля, состоялось заседание рабочей группы Госсовета по социальной политике, в рамках которого обсуждались стимулирование рождаемости, снижение уровня бедности, миграция и другие проблемы страны. В заседании, которое возглавил губернатор Нижегородской области Андрей Никитин, приняли участие руководители разных регионов, общественники, эксперты, а также министр труда и социальных отношений Максим Топилин, детский омбудсмен Анна Кузнецова.

          Никитин акцентировал внимание на проблеме бедности и многодетных семей. «Президент своими решениями, озвученными в послании, в определенном смысле эту ситуацию поправил. Но этого явно недостаточно. И наверняка у регионов есть какие-то свои практики, которые могут быть дополнены и предложены к масштабированию на федеральный уровень. Собственно, этим рабочая группа и будет заниматься», – заявил Никитин.

          Комментируя прошедшее заседание, автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов заявил, что рабочие группы Госсовета, особенно по социальной политике, – это совершенно новый формат государственного управления. «Это своего рода обратная связь между губернаторами, которым реально приходится реализовывать нацпроекты в регионах, и федеральной властью, то есть это можно назвать новой формой федерализации», – пояснил эксперт в комментарии Regnum.

          Баширов отметил, что при Госсовете создано 16 рабочих групп, треть из них возглавляют молодые губернаторы. Эффективность этих рабочих групп, по его словам, почувствуется через некоторое время. Он также отметил, что «группа «Социальная политика» губернатора Нижегородской области Андрея Никитина – наиболее тяжелая группа, потому что там обратная связь очень мощная, она часто бывает связана с протестными настроениями. Те новации, которые предлагает Никитин, являются реализацией эффективной политики».

          По мнению Баширова, «рабочие группы Госсовета – это точно необходимо, потому что социологи утверждают, что нарастает социальная напряженность, люди не понимают, что происходит. Те решения, которые принимает государственная власть, они требуют обратной связи».

          В свою очередь директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов сообщил, что выбор темы на состоявшемся во вторник заседании – «это прямое следствие послания президента, большая часть которого была уделена социальным вопросам». «Можно ожидать, что решения этой рабочей группы, различные мнения, вынесут в дальнейшем на заседание президиума Госсовета для обсуждения в режиме мозгового штурма. Это складывающаяся у нас на глазах система, которая работает и приносит результаты», – добавил он.

          Мартынов заявил Ura.ru, что такой формат позволяет решать проблемы быстро. «Задачи амбициозные, которые долгое время оставались без внимания по разным причинам, и времени на их выполнение мало», – отметил он, подчеркнув, что огромная роль в решении вопросов отныне отводится регионам. «Старой традиции, когда из центра расходятся круги по воде, а доходя до провинции, превращаются в легкий бриз, места больше нет. Сейчас каждый регион имеет возможность предоставить собственные способы и методы для решения проблем. Это синергия – от частного к общему – как раз и может дать самый быстрый эффект», – считает Мартынов.

          В то же время директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил, что «активизация работы регионов по решению проблем социального характера связана не только с недавним посланием президента», но и «с более глубоким процессом, а именно с инициированием президентом программы приоритетных национальных проектов. Соответственно, послание было неким продолжением линии национальных проектов».

          Он отметил, что приоритетные национальные проекты устроены таким образом, что их нельзя осуществить из федерального центра, также добавив, что именно с появлением национальных проектов связано то, что в конце прошлого года общественным организациям было разрешено получать бюджетное финансирование для решения социальных задач. «Это очень важная инновация, такого в России никогда не было. Во всем мире именно на общественных организациях лежит основная функция помощи нуждающемуся населению», – заявил Шпунт, передает ФедералПресс.

          «Главное, что сейчас происходит – это превращение общей конструкции национальных проектов и целей, заявленных президентом в Майских указах, а потом детализованных в самих нацпроктах, в реальные задачи, которые стоят на уровне регионов. Поэтому так возросла активность глав регионов, которую все мы можем заметить, и, исходя из возможностей регионов, в скором времени она должна принести свои плоды», – добавил эксперт.

          Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин создал рабочие группы Госсовета по 16 направлениям, их возглавили ряд глав регионов. Основными функциями групп являются подготовка материалов к заседаниям Госсовета, анализ правоприменительной практики по направлениям деятельности и подготовка соответствующих предложений, анализ и оценка результатов реализации региональных проектов, выявление в субъектах РФ лучших практик государственного и муниципального управления и их распространение, взаимодействие с президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, а также научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности Госсовета.


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