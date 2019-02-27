Эксперты оценили эффективность рабочих групп Госсовета

Политологи считают созданные в прошлом году рабочие группы Госсовета совершенно новым форматом государственного управления и наиболее удачной формой коммуникации между федеральной властью и населением.

Во вторник, 26 февраля, состоялось заседание рабочей группы Госсовета по социальной политике, в рамках которого обсуждались стимулирование рождаемости, снижение уровня бедности, миграция и другие проблемы страны. В заседании, которое возглавил губернатор Нижегородской области Андрей Никитин, приняли участие руководители разных регионов, общественники, эксперты, а также министр труда и социальных отношений Максим Топилин, детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Никитин акцентировал внимание на проблеме бедности и многодетных семей. «Президент своими решениями, озвученными в послании, в определенном смысле эту ситуацию поправил. Но этого явно недостаточно. И наверняка у регионов есть какие-то свои практики, которые могут быть дополнены и предложены к масштабированию на федеральный уровень. Собственно, этим рабочая группа и будет заниматься», – заявил Никитин.

Комментируя прошедшее заседание, автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов заявил, что рабочие группы Госсовета, особенно по социальной политике, – это совершенно новый формат государственного управления. «Это своего рода обратная связь между губернаторами, которым реально приходится реализовывать нацпроекты в регионах, и федеральной властью, то есть это можно назвать новой формой федерализации», – пояснил эксперт в комментарии Regnum.

Баширов отметил, что при Госсовете создано 16 рабочих групп, треть из них возглавляют молодые губернаторы. Эффективность этих рабочих групп, по его словам, почувствуется через некоторое время. Он также отметил, что «группа «Социальная политика» губернатора Нижегородской области Андрея Никитина – наиболее тяжелая группа, потому что там обратная связь очень мощная, она часто бывает связана с протестными настроениями. Те новации, которые предлагает Никитин, являются реализацией эффективной политики».

По мнению Баширова, «рабочие группы Госсовета – это точно необходимо, потому что социологи утверждают, что нарастает социальная напряженность, люди не понимают, что происходит. Те решения, которые принимает государственная власть, они требуют обратной связи».

В свою очередь директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов сообщил, что выбор темы на состоявшемся во вторник заседании – «это прямое следствие послания президента, большая часть которого была уделена социальным вопросам». «Можно ожидать, что решения этой рабочей группы, различные мнения, вынесут в дальнейшем на заседание президиума Госсовета для обсуждения в режиме мозгового штурма. Это складывающаяся у нас на глазах система, которая работает и приносит результаты», – добавил он.

Мартынов заявил Ura.ru, что такой формат позволяет решать проблемы быстро. «Задачи амбициозные, которые долгое время оставались без внимания по разным причинам, и времени на их выполнение мало», – отметил он, подчеркнув, что огромная роль в решении вопросов отныне отводится регионам. «Старой традиции, когда из центра расходятся круги по воде, а доходя до провинции, превращаются в легкий бриз, места больше нет. Сейчас каждый регион имеет возможность предоставить собственные способы и методы для решения проблем. Это синергия – от частного к общему – как раз и может дать самый быстрый эффект», – считает Мартынов.

В то же время директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил, что «активизация работы регионов по решению проблем социального характера связана не только с недавним посланием президента», но и «с более глубоким процессом, а именно с инициированием президентом программы приоритетных национальных проектов. Соответственно, послание было неким продолжением линии национальных проектов».

Он отметил, что приоритетные национальные проекты устроены таким образом, что их нельзя осуществить из федерального центра, также добавив, что именно с появлением национальных проектов связано то, что в конце прошлого года общественным организациям было разрешено получать бюджетное финансирование для решения социальных задач. «Это очень важная инновация, такого в России никогда не было. Во всем мире именно на общественных организациях лежит основная функция помощи нуждающемуся населению», – заявил Шпунт, передает ФедералПресс.

«Главное, что сейчас происходит – это превращение общей конструкции национальных проектов и целей, заявленных президентом в Майских указах, а потом детализованных в самих нацпроктах, в реальные задачи, которые стоят на уровне регионов. Поэтому так возросла активность глав регионов, которую все мы можем заметить, и, исходя из возможностей регионов, в скором времени она должна принести свои плоды», – добавил эксперт.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин создал рабочие группы Госсовета по 16 направлениям, их возглавили ряд глав регионов. Основными функциями групп являются подготовка материалов к заседаниям Госсовета, анализ правоприменительной практики по направлениям деятельности и подготовка соответствующих предложений, анализ и оценка результатов реализации региональных проектов, выявление в субъектах РФ лучших практик государственного и муниципального управления и их распространение, взаимодействие с президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, а также научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности Госсовета.