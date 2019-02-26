Американские ученые назвали самый депрессивный возраст в жизни человека, когда сильнее всего обострено чувство одиночества, он оказался довольно далек от распространенных стереотипов.

В рамках исследования ученые из Калифорнийского университета наблюдали за добровольцами и обнаружили, что существуют определенные кризисные периоды. Во время них человек наиболее подвержен ощущению одиночества и в целом упадочным настроениям, пишет «Медик форум».

Исследователи рассказали, что, несмотря на распространенные стереотипы, самым депрессивным возрастом в жизни человека является промежуток от 25 до 30 лет. Первые глубокие кризисы, которые связаны с чувством одиночества, случаются именно в этот возрастной диапазон.

По словам ученых, молодые люди начинают сомневаться в выборе жизненного пути, чувствуют беспокойство по поводу грядущих перспектив, а также чувствуют разлад в личной жизни.

Другим опасным этапом специалисты называют возраст 50 лет. Чаще всего к этому времени у людей вырастают и заводят свои семьи дети, что, по мнению исследователей, может влиять на восприятие своей социальной роли в обществе. Также в этом возрасте часто приходит разочарование из-за неоправданных надежд, а также беспокойство по поводу ухудшающегося здоровья.

Третьим депрессивным возрастом ученые считают 80 лет, когда организм сильно стареет, а здоровье существенно ухудшается. Также этот жизненный этап характерен потерей близких. Преклонный возраст сказывается на том, что общая угнетенность сильно вредит организму и истощает иммунную систему.

По мнению специалистов, спасти от тяжелого состояния может общительность. Они считают, что человек может вернуть себе чувство уверенности, если будет поддерживать контакты с людьми и будет вовлечен в общественную и активную жизнь.