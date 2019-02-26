ВТБ оценил убытки от потери дочернего предприятия на Украине

Отчет банка ВТБ оценил, во сколько обошлась потеря контроля над украинской «дочкой» из-за отзыва у той лицензии нацбанком Украины.

«Убыток от прекращения деятельности дочерней компании составил 17,3 млрд рублей», – говорится в отчете, сообщает ТАСС.

Лицензия была отозвана в декабре прошлого года.

Ранее, в ноябре, украинский банк признали неплатежеспособным, обосновав это решение «отсутствием реальных действий со стороны владельцев» по повышению объема ликвидности и нарушением требований банковского законодательства страны.

Также ВТБ опасается влияния санкций из-за возможного ухудшения в таком случае своих оборотов. Однако объем негативного влияния пока не определен.

В конце января Верховный суд Украины санкционировал арест акций «дочек» Внешэкономбанка, Сбербанка и ВТБ по иску компаний группы украинского предпринимателя, экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского.