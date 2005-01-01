Сделано фото загадочной структуры карликовой планеты

Зонд NewHorizons, приблизившись к карликовой планете Ультима Туле, указал на наличие необъяснимых пока структур на ее поверхности.

По заявлению участников проекта, многие из этих структур не похожи ни на что другое. Первые снимки показали сходство с неким причудливым огромным «снеговиком», далее – что это странная пара из двух плоских «блинов». На территории планеты множество непонятных пока белых и темных пятен, а также неравномерно распределенные кратеры, сообщает РИА «Новости».

«Совпадающие черты рельефа на каждой «половинке» Ультимы Туле, а также отсутствие кратеров на «перешейке» между ними говорит о том, что они раньше находились гораздо ближе друг к другу. Иными словами, что-то их «растащило» и привело к формированию или вытягиванию этой структуры», – отмечает Марко Париги (Marco Parigi), планетолог из университета Джеймса Кука в Брисбене (Австралия). Многие кратеры находятся в районе «дневной» и «ночной» границы планеты, что позволяет ввести гипотезу о произошедших раньше испарительных процессах.

Ранее сообщалось об обнаружении космическим зондом огромных запасов водяного льда на территории Марса.