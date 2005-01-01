Сделано фото загадочной структуры карликовой планеты

Взгляд
25 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Почему Европа закрывает глаза на дела молдавского олигарха

"Проевропейский" Плахотнюк контролирует абсолютно все аспекты политической жизни МолдавииФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
В России возбудили очередное уголовное дело против самого влиятельного человека Молдавии – олигарха Владимира Плахотнюка. В Кишиневе заговорили о «гибридной войне» и пообещали пожаловаться в Евросоюз. Но в самом ЕС, точнее в Германии, как раз сейчас идут следственные действия, связанные с «молдавской» схемой.  Подробности...
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Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

На первый год войны пришлось более половины всех человеческих потерьФото: Scherl/Global Look Press
В Центральном архиве Минобороны обнаружены дневники маршала СССР Родиона Малиновского, в которых он назвал главную причину поражений СССР в первые месяцы Великой Отечественной – неграмотность высшего командного состава. Что изменят эти ценнейшие сведения в нашем восприятии ВОВ? И можно ли им доверять? Подробности...
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Неожиданный успех Мадуро усилил ожидание интервенции

«Проверка на дорогах» переросла в мини-войнуФото: Zuma\ТАСС
Попытка прорыва «гуманитарного конвоя» оппозиции в Венесуэлу получила (неожиданно для многих) успешный отпор. Президент Николас Мадуро объявил о провале госпереворота. После этого лидер оппозиции Хуан Гуайдо недвусмысленно призвал иностранные государства к силовому вмешательству. Стоит ли ждать превращения борьбы «сил демократии» и их кураторов с «режимом Мадуро» в вооруженный конфликт с участием интервентов? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Возвращение России в Азию – долгосрочный проект

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Спору нет, международное политическое влияние Москвы сохраняет масштабный эффект. Но если до коллапса СССР Юго-Восточная Азия рассматривалась Москвой как одна из площадок противостояния с США, теперь ситуация принципиально иная. Подробности...

Новую Америку Трамп построит на наши деньги

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
С нашей стороны было бы глупостью не понимать, чего нам стоит вся эта заокеанская ярмарка обещаний – 2020. Американцы уже давно определились с тем, откуда брать деньги на свое развитие. А мы? Подробности...
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Все мужчины – потенциальные насильники и каннибалы

Антон Крылов, журналист
Утверждать, что «все мужчины – насильники» в популярном международном женском журнале, оказывается, можно. Более того. Можно даже после того, как выяснилось, что информационный повод – это фальшивка, фейк-ньюс. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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    Политические аксиомы Путина

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    Послание Путина Федеральному собранию

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    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
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          Сделано фото загадочной структуры карликовой планеты

             25 февраля 2019, 12:54
          Фото: twitter.com/NASANewHorizons
          Текст: Михаил Закурдаев

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          Зонд NewHorizons, приблизившись к карликовой планете Ультима Туле, указал на наличие необъяснимых пока структур на ее поверхности.

          По заявлению участников проекта, многие из этих структур не похожи ни на что другое. Первые снимки показали сходство с неким причудливым огромным «снеговиком», далее – что это странная пара из двух плоских «блинов». На территории планеты множество непонятных пока белых и темных пятен, а также неравномерно распределенные кратеры, сообщает РИА «Новости».

          «Совпадающие черты рельефа на каждой «половинке» Ультимы Туле, а также отсутствие кратеров на «перешейке» между ними говорит о том, что они раньше находились гораздо ближе друг к другу. Иными словами, что-то их «растащило» и привело к формированию или вытягиванию этой структуры», – отмечает Марко Париги (Marco Parigi), планетолог из университета Джеймса Кука в Брисбене (Австралия). Многие кратеры находятся в районе «дневной» и «ночной» границы планеты, что позволяет ввести гипотезу о произошедших раньше испарительных процессах.

          Ранее сообщалось об обнаружении космическим зондом огромных запасов водяного льда на территории Марса.


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